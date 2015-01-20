Кабмін представить міжнародним донорам план відновлення України

Кабінет міністрів України спільно з європейськими партнерами займається підготовкою плану відновлення країни, який буде представлений на Міжнародній донорській конференції наприкінці березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомив заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків.

«Зараз Кабінет міністрів працює над цим, тому що план відновлення країни, який розробляється спільно з європейським співтовариством, є основним документом, з яким працюватимуть донори на конференції, що планується на кінець березня - на початок квітня», - сказав Шимків.

За його словами, процес підготовки документа очолює уряд, зокрема віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко і міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року в ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна хоче провести в 2015 році Міжнародну донорську конференцію для затвердження плану відновлення країни і отримання додаткової фінансової допомоги у розмірі 15 млрд дол.

Читайте такожЯценюк: співпраці з МВФ мало, потрібна донорська конференціяУ липні 2014 року Група високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні ухвалила рішення про проведення міжнародної донорської конференції, під час якої країни-донори, в першу чергу G7, а також міжнародні фінансові організації, допоможуть нашій країні підготувати програму економічного розвитку України і знайти кошти на її реалізацію. Конференція на підтримку України може відбутися наприкінці січня – на початку лютого 2015 року.

Постійний представник України при Європейському Союзі посол Костянтин Єлісєєв зазначав, що зараз ведеться активна підготовка заходу. Як очікується, окремим пунктом порядку денного конференції стануть питання відновлення Донбасу.