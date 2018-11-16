Україна запізнилася з накопичувальною пенсійною системою на десять років – віце-прем'єр

Розенко зазначив, що зараз рішення цієї проблеми є виключно питанням політичної волі.

Україна запізнилася з реформою щодо впровадження другого рівня пенсійного страхування (накопичувальної пенсійної системи – УНІАН) щонайменше на десять років. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

Читайте такожІндексація пенсій з 2019 року буде відбуватися автоматично – Розенко

"Україна запізнилася з впровадженням другого рівня пенсійного страхування щонайменше на 10 років. Це не було зроблено 10 років тому в 2005-2008 роках, коли потрібно було це зробити, і ми залишилися на периферії цього процесу", - сказав він.

За словами Розенка, зараз рішення цієї проблеми є виключно питанням політичної волі, оскільки було підготовлено ряд законопроектів, які знаходяться на розгляді народних депутатів.

"Всі умови для впровадження другого рівня в Україні, я переконаний, є і створені. Так, нам потрібно внести точкові зміни щодо захисту накопичень громадян у недержавних пенсійних фондах і в другому рівні страхування, але загалом пенсійна система готова до впровадження другого рівня. Найголовніше – другий рівень дає кошти, які будуть інвестуватися в економіку України", - зазначив він.

Також Розенко додав, що розглядається кілька моделей впровадження другого рівня пенсійного страхування.

"Зараз розглядається кілька моделей впровадження другого рівня. Безумовно, я є жорстким прихильником того, що українці будуть отримувати гідні пенсії тільки тоді, коли в Україні по-справжньому запрацює трирівнева пенсійна система, коли пенсіонери будуть мати можливість отримати пенсію не з одного джерела, як зараз у солідарній системі, а з трьох джерел – солідарної, накопичувальної та недержавної систем", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальну пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня 2017 року, він набрав чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за новою формулою.

Віце-прем'єр міністр України Павло Розенко заявляв, що накопичувальна пенсійна система буде введена в Україні з 2019 року і не буде передбачати додатковий податковий тиск на громадян і бізнес.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що уряд розробило дорожню карту, яка дозволить після прийняття реформи солідарної системи пенсійного забезпечення перейти до формування накопичувальної системи. За його словами, реформа солідарної системи дозволить сформувати бездефіцитний бюджет за рахунок деталізації економіки.

Діюча на сьогоднішній день в Україні солідарна система пенсійного забезпечення передбачає, що з зарплати кожного офіційно працюючої людини йдуть відрахування у Пенсійний фонд, а людині нараховується пенсійний стаж. У свою чергу Пенсійний фонд за ці кошти виплачує пенсії пенсіонерам.

У разі запровадження накопичувальної системи, кожен українець буде самостійно відраховувати частину своєї зарплати на накопичувальний рахунок.