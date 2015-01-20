Японія виділить Україні $300 млн економічної допомоги

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі.

«Минулого року Японія прийняла рішення виділити Україні 1,5 млрд дол. фінансової допомоги. Цього року Японія робить нову заяву про виділення 300 млн дол. допомоги. Кошти підуть на поповнення золотовалютних резервів країни», - сказав посол, зазначивши, що виділені гроші - це кредитні кошти.

Крім того, за словами Сумі, Японія готова виділити ще 16,6 млн дол. як грант на реалізацію інфраструктурних проектів. «Плюс до цих 300 млн дол. Японія виділяє грант на 16,6 млн дол., який піде на відновлення лікарень, шкіл та інших об'єктів у зоні АТО», - сказав посол.

Присутній на брифінгу перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський зазначив, що допомога Японії вкрай важлива, особливо в умовах необхідності стабілізації валютного курсу і платіжного балансу. «Процес отримання цих коштів потребує певної процедури, оскільки саме виділення цих коштів прив'язане до результатів виконання програми співпраці України зі Світовим банком. Однак я вважаю, що у найближчі місяці ми зможемо закрити всі процедурні моменти і отримати заявлений ресурс вже до літа 2015 року», - сказав Уманський.

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Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 прем'єр-міністр Японії на саміті з питань ядерної безпеки у Гаазі оголосив, що Японія надасть пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 1,5 млрд дол. У рамках виконання цієї домовленості у серпні 2014 Кабінет міністрів України отримав позику Японського агентства міжнародного співробітництва у розмірі 100 млн дол. У листопаді 2014 уряд Японії виділив Україні ще 5,78 млн дол. на проекти з відновлення соціальної інфраструктури східних областей України.

Крім того, Японія взяла активну участь у захисті інтересів України на світовій арені. Уряд Японії у березні ввів серію санкцій у зв'язку із ситуацією навколо України. Також Японія призупинила консультації із Москвою про пом'якшення візового режиму і відклала на невизначений термін початок переговорів про можливе укладення трьох договорів - про інвестиційну співпрацю, про співпрацю в освоєнні космосу і про запобігання небезпечній військовій діяльності.

У квітні було оголошено, що Японія тимчасово не видаватиме візи 23 працівникам російських державних та інших структур. Їх список не оголошується.