На кожного українця цього року припаде 40 тис. гривень податків на утримання держави

Кожен українець у 2015 році заплатить на утримання держави близько 40 тисяч гривень податків. Такі дані містяться у дослідженні центру CASE Україна, пише Hromadske.tv.

Окрім того, як розповів Дмитро Боярчук під час презентації результатів дослідження, відповідно до затвердженого державного бюджету, частка державного боргу зросте мінімум на 5000 грн.

«З них близько 2000 грн з вашої кишені піде на порятунок збанкрутілих банків, 1,7 тис. грн — це вартість вашої «дешевої комуналки», а 1,1 тис. грн – повернення втрачених вкладів тим, хто постраждав від нової кризи», – відзначив Боярчук.

Як відзначає економіст CASE Україна Юлія Шибалкіна, на сьогодні частка державного боргу на кожного працюючого українця становить 56,6 тисяч гривень.