Порошенко схвалив угоду з ЄС про мільярд євро допомоги

Передумовою отримання кожного з двох траншів макрофінансової допомоги ЄС на суму до 500 млн євро кожен є виконання низки узгоджених сторонами заходів.

Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння та кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом про отримання Україною макрофінансової допомоги в сумі до 1 мільярда євро.

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Як повідомили в прес-службі голови Української держави, ці угоди були підписані 14 вересня 2018 року в Києві у розвиток домовленостей президента з лідерами інститутів Євросоюзу за результатами саміту "Східне партнерство" 23 листопада 2017 року в Брюсселі і 20-го саміту Україна-ЄС 9 липня 2018 року в Києві.

Наголошується, що реалізація меморандуму про взаєморозуміння та кредитної угоди дозволить Україні залучити додаткові фінансові ресурси ЄС в сумі до 1 мільярда євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету.

У прес-службі зазначили, що передумовою отримання кожного з двох траншів макрофінансової допомоги ЄС на суму до 500 млн євро кожен є виконання низки узгоджених сторонами заходів з реалізації податкової та митної політики, боротьби з корупцією, здійснення малої приватизації, управління державними підприємствами, корпоративного управління у державних банках та банківського нагляду, подальших реформ у сферах енергетики, охорони здоров'я та соціального захисту.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння та угоду між Україною та ЄС про отримання Україною макрофінансової допомоги в сумі до 1 мільярда євро.

Згідно з текстом угоди, допомога буде надана двома траншами по 500 мільйонів євро при виконанні умов програми з Міжнародним валютним фондом і позитивній оцінці прогресу, досягнутого у відношенні макроекономічних і структурних реформ від Єврокомісії.

В угоді зазначається, що допомога реалізується з розумінням того, що органи влади України і надалі будуть поважати ефективні демократичні механізми, зокрема, багатопартійну парламентську систему, верховенство закону і гарантувати повагу до прав людини.