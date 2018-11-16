У понеділок в Україні подешевшає долар, але подорожчає євро

Офіційний курс НБУ на 19 листопада: 100 USD – 2775,4970 гривні; 100 EUR – 3149,0789 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2775,4970 (16 листопада – 2777,4256)

100 EUR – 3149,0789 (16 листопада – 3139,8796)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,74/27,77 гривні/долар.

Поточні котирування на 2 копійки вище рівня закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,63/31,66 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,7447 гривні/долар.