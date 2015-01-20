Вкладники неплатоспроможного «Прайм-Банку» отримають гроші через «Альфа-Банк»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 січня починає виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам неплатоспроможного «Прайм-банку» через відділення «Альфа-Банку», повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, виплати будуть проводитися з 21 січня по 26 лютого 2015 року включно.

За отриманням виплат вкладники ліквідованого банку можуть звернутися у будь-яке з відділень уповноваженого банку, пред'явивши оригінали паспорта та ідентифікаційного коду.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 14 січня почав ліквідацію «Прайм-Банку».

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Довідка УНІАН. «Прайм-Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією на сайті банку, він належить групі компаній і фізичних осіб, ніхто з яких не володіє істотною часткою акцій понад 10%. ЗМІ асоціюють банк з дружиною народного депутата від Партії регіонів Олександра Волкова.