Сполучені Штати закликали Україну продовжувати співпрацю з МВФ

США закликали Україну продовжувати втілення економічних реформ.

Сполучені Штати Америки закликали Україну продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

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Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США у Вашингтоні, оприлюдненій на сайті Посольства України в США.

Зокрема, Сполучені Штати підтвердили свої зобов'язання співпрацювати з Україною з метою розвитку її вільної і процвітаючої економіки.

"США висловили підтримку багатьом економічним реформам, які були введені в Україні, закликали продовжувати їх імплементацію та співпрацю з МВФ та іншими партнерами для досягнення міцного, стійкого та інклюзивної економічного розвитку", - йдеться в заяві.

Також в документі зазначається, що Сполучені Штати та Україна підкреслили важливість роботи Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій для нарощування двосторонньої торгівлі та інвестицій шляхом скасування існуючих бар'єрів у торгівлі, покращення регуляторного середовища та ділового клімату".

"Обидві сторони мають намір продовжувати спільну роботу в напрямку розвитку і реформування енергетичного сектору України для зміцнення української економіки та посилення безпеки. Україна підкреслила намір нарощувати власний видобуток нафти і газу, відокремити функції газотранспортної системи, а також висловила зацікавленість в участі американських компаній у цих зусиллях і в програмах, спрямованих на підвищення енергоефективності", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 мільярда доларів, яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду.

Розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік згідно з рекомендаціями МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

За оцінками експертів, завдяки новій програмі з МВФ Україна може залучити від міжнародних партнерів до 8 мільярдів доларів.