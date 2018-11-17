Екс-радник Путіна не вірить у похорон долара як світової валюти

Немає жодних ознак, які свідчать, що з доларом станеться щось катастрофічне.

Колишній радник президента РФ Володимира Путіна, російський економіст, співробітник Інституту Катона (США) Андрій Ілларіонов вважає, що до похорону долара як резервної валюти можна не готуватися, краще їх одразу закінчувати.

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Про це повідомляє Главред.

Зазначається, що немає жодних ознак, які свідчать, що з доларом станеться щось катастрофічне.

"Федеральний резерв США проводить досить розумну грошову політику. Жодних ознак того, щоб чекати валютної дестабілізації, немає", - зазначив він.

Співрозмовник підкреслив, що в країні темпи інфляції і темпи приросту грошової маси - низькі.

"Тому підстав для втрати доларом своєї ролі в якості головної світової резервної валюти зараз немає", - вважає Ілларіонов.

Як повідомляв УНІАН, раніше економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив виданню, що в світі йде повзуча дедоларизація, але до 2030 року гегемонії американської валюти навряд щось загрожуватиме.