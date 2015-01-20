Нацбанк допускає продовження термінів виконання однієї з умов МВФ

Про це повідомив журналістам перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

«Можливо, це займе трохи більше часу, ніж до кінця цього року - початку наступного. Потрібно створити достатню кількість умов для переходу до режиму інфляційного таргетування або хоча б часткового інфляційного таргетування», - сказав він, відповідаючи на питання, чи зберігає Нацбанк свої плани перейти до режиму інфляційного таргетування до кінця цього року.

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Писарук наголосив, що заходи для посилення інституціональної спроможності НБУ, а також для побудови функції макропрогнозування і моделювання є ключовими для введення в майбутньому інфляційного таргетування. «Ми потихеньку цеглинки вибудовуємо», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева під час свого виступу в парламенті 16 січня назвала пріоритетною метою грошово-кредитної політики НБУ досягнення і підтримку цінової стабільності за рахунок низьких стабільних темпів інфляції, для чого необхідно створити умови для переходу до режиму інфляційного таргетування, для якого потрібні певні передумови.

«По-перше, нам потрібно зупинити так званий fiscal dominance. Фіскальне домінування - це не правильна монетарна політика, а політика бюджетно-нафтогазового таргетування. Тому монетарна політика на наступний рік з боку НБУ має бути дуже виваженою», - сказала вона.

Перехід до інфляційного таргетування, який є комплексом заходів для контролю над рівнем інфляції за допомогою маніпулювання обліковою ставкою, є однією з вимог ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду.

У грудні минулого року Нацбанк повідомляв, що розраховує перейти до інфляційного таргетування протягом 12 місяців.