Гривня зміцнилася на міжбанку до 16,21 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що ринок був активний, протягом торгів відбувалося зниження курсу долара.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,56/18,79 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2440/0,2470 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8081 грн/дол., до цього часу було укладено 262 угоди, обсяг торгів склав 126,95 млн дол.

Нагадаємо, вчора гривня на міжбанку знизилася до 16,49 за долар.