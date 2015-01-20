Від військового збору до бюджету надійшло понад 2,5 млрд гривень - ДФС

Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, в грудні минулого року для потреб армії у зведений бюджет надійшло 649,4 млн гривень збору.

Нагадаємо, військовий збір було запроваджено з 3 серпня 2014 року, ставка якого складає 1,5% від об’єкта оподаткування. Його платниками є фізичні особи - резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

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Військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами.

Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри.