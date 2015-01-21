Закриття небанківських обмінників в Україні може зміцнити "чорний ринок" - експерти

Таким чином сподіваються поліпшити контроль за валютним ринком та зменшити спекуляції, йдеться у сюжеті ТСН.

Інспекційні перевірки виявили численні порушення в валютно-обмінних операціях. Тепер хочуть посилити контроль за такими пунктами та зменшити спекуляції на валютному ринку. Міняти долари доведеться виключно в банках.

Крім того, у Нацбанку кажуть, у порівнянні з європейськими країнами, у нас занадто багато обмінників. За цим показником Україну обганяє лише Болгарія.

Колишній Голова Нацбанку Степан Кубів не такий радикальний, закривати пропонує передусім порушників, тих, хто працює за межами закону.

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Експерти кажуть, що закриття пунктів обміну зменшить конкуренцію на ринку. Що якщо менше буде можливості офіційно купити долар, то більше людей піде за ним на чорний ринок. Особливо, якщо врахувати, що в банках валюти і так катма.

"Більша проблема - це не існування обмінних пунктів, а наявність аж чотирьох обмінних курсів в країні – ми знаємо є офіційний, міжбанку, є курс платіжних систем карток, за якими йде конвертація, ну і є так званий курс чорного ринку. Відповідно вони відрізняються між собою на 4 гривні", - каже економічний експерт Андрій Блінов.

В Асоціації українських банків цей крок вважають стратегічно правильним, щоправда час для таких змін вибрано невдалий. У далекому майбутньому у цьому бачать перспективи, а от зараз переконані, що це на руку лише міняйлам.

"Станом на сьогодні банкам користі буде мало. Тому що через банки реально обмін валют не йде. Ви знаєте, що в банки мало хто несе і ще менше банки продають по тому курсу, який є офіційним", - каже президент асоціації Олександр Сугоняко.

У самих обмінниках про ймовірну долю мало що знають, кажуть, що не мають ніякого документу про закриття.

Натомість про конкретну дату в Нацбанку ані слова. Документ щоправда вже передали у комітети Верховної Ради на розгляд.