Економіст спрогнозував курс долара в Україні до кінця 2018 року

Експерт зазначив, що бюджет на 2018-й рік уряд розраховував, виходячи з курсу 30,10 грн/$ на кінець року.

До кінця грудня 2018 році курс долара по відношенню до гривні складе близько 29,5-30 грн/$.

Таку думку висловив економіст Віктор Скаршевський, передає "Главред".

"У листопаді-грудні в 2016 і 2017 роках гривня девальвувала на 5%. Перенесемо цю тенденцію на 2018 рік, і отримаємо курс долара до кінця грудня в районі 29,5-30 грн/$", - вважає економіст.

Скаршевський виділяє декілька можливих причин таких курсових коливань:

По-перше, вже зараз, а не в перспективі, почала погіршуватися зовнішньоекономічна кон'юнктура (метал, зернові, хімія) і стрімко збільшується дефіцит торгового балансу України (на 30% по відношенню до 2017 року та у 3,5 рази - з 2015);

По-друге, долар зміцнюється на світових ринках;

По-третє, очікувана сума виведення дивідендів нерезидентами в 2 рази вище, ніж у минулому році - $3,5 млрд у 2019 році проти $1,7 млрд у 2018. На жаль, це логічно і передбачувано, враховуючи поточний інвестиційний клімат в Україні. Не дивно, що і приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в поточному році скоротився у півтора рази;

Читайте такожГройсман розповів, коли Україна отримає новий транш від МВФ

По-четверте, сезонна дурість уряду. У грудні витрати бюджету будуть в 2-3 рази вище, ніж у середньомісячні витрати по року. Адже витрати державного бюджету на даний момент недофінансовано на 65 млрд грн. Додамо до цього хронічне недофінансування видатків місцевих бюджетів;

По-п'яте, уряд зацікавлений в більш слабкій гривні, тому що 40% дохідної частини держбюджету залежить від обмінного курсу. Як тільки, з другої половини липня 2018 року, збільшилися темпи девальвації, так відразу з липня почав виконуватися план по митних платежах. Не боротьба з контрабандою, а девальвація допомагає наповнювати бюджет.

Експерт також зазначив, що бюджет на 2018-й рік уряд розраховував, виходячи з курсу 30,10 грн/$ на кінець року.

Як повідомляв УНІАН, фунт стерлінгів обвалився після відставки міністра з Brexit.