Гройсман: для погашення попередніх боргів необхідна зовнішня підтримка

За словами прем'єра, вітчизняна економіка демонструє зростання протягом одинадцяти кварталів поспіль.

Економіка України на сьогодні демонструє зростання впродовж одинадцяти кварталів поспіль і є збалансованою, але держава потребує зовнішньої підтримки для проходження пікових років виплат з минулих боргів, які було взято в 2008-2013 роках.

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Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає прес-служба Кабінету міністрів.

«Одинадцять кварталів поспіль економіка зростає. Це означає, що почався підйом. Загалом, якщо подивитися на потреби держави - все нормально, ми збалансовані. Але якщо дивитися на борги, потрібна зовнішня підтримка, щоб перекредитуватися, щоб повернути колишні борги. 2019-2021 роки - пікові роки виплат», - цитує Гройсмана прес-служба уряду.

За словами прем'єра, нині гроші зовнішніх кредиторів беруться під виконання певних зобов'язань, тому потрібно зробити це і для повернення їх довіри. При цьому Гройсман наголосив, що влада зобов'язана не допустити розвитку сценарію відмови від попередніх обіцянок, що призведе до затяжної кризи.

«Ми пам'ятаємо 90-ті роки: банкрутство країни, галопуюча інфляція. Цього допустити знову не можна», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства фінансів, обсяг майбутніх виплат України із зовнішнього державного боргу в четвертому кварталі цього року становить еквівалент 610 млн дол., у 2019 році - 5,849 млрд дол., у 2020 році - 6,009 млрд дол.