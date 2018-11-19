Діловий клімат Великобританії впав до мінімуму 9 років

Побоювання через Brexit не дають британським компаніям розширитися і зайнятися інвестиціями.

Діловий клімат у Великобританії досяг найгірших показників за останні 9 років. За поданими у понеділок, 19 листопада, британською консалтинговою компанією IHS Markit даними, лише 32 відсотки британських компаній очікують зростання ділової активності протягом наступних 12 місяців. Це найгірший показник з часу початку опитувань у 2009 році.

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В минулому кварталі кількість оптимістично налаштованих компаній становила 39 відсотків.

"Відповіді на наші питання показують, що побоювання щодо Brexit істотно ускладнили інвестиційну активність і плани з найму нових співробітників", - заявив економіст IHS Markit Тім Моор, передає "Німецька хвиля".

Уряд Терези Мей намагається захистити досягнуту з Брюсселем угоду за проектом договору щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, незважаючи на відхід кількох міністрів і можливе голосування про недовіру прем'єру.

Тим часом німецький бізнес попереджає про небезпеку неупорядкованого Brexit. Такий сценарій створить "величезні труднощі для десятків тисяч компаній і сотень тисяч співробітників по обидва боки Ла-Маншу", заявив голова Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) Дітер Кемпф (Dieter Kempf).

"Особливо сильно постраждають автомобільна та авіабудівна галузі, хімічна, фармацевтична промисловість, машинобудування і електротехнічна галузь, а також багато сфер послуг - від банківської до туристичної", - підкреслив Кемпф.