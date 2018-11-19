Нацбанк спрогнозував зарплати українців у найближчі роки

Регулятор прогнозує підвищення номінальних зарплат на 16% до 2019 року і на 10% у 2020 році.

Національний банк очікує уповільнення темпів зростання заробітних плат в Україні, прогнозуючи підвищення номінальних зарплат на 16% до 2019 року і на 10% в 2020 році, відповідно, або на 7% і 5% у реальному вираженні.

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Як повідомляється на сайті НБУ, серед визначальних факторів уповільнення темпів зростання зарплат - очікуване зниження інтенсивності трудової міграції, нижчі темпи підвищення мінімальної зарплати і зарплат у державному секторі.

У Нацбанку відзначили, що в середньостроковому бюджеті закладені помірні темпи зростання мінімальної заробітної плати - на 12%, до 4170 грн, в 2019 році.

Також в НБУ нагадали, що підвищення зарплат минулого року становило 37%, і спрогнозували, що в середньому в поточному році роботодавці підвищать номінальні зарплати на 25%, або на 13% - у реальному вираженні.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 грн з 3200 грн.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тис. грн.