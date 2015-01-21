Центробанк Росії виправляє проколи: найближчим часом знизить ключову ставку

Центробанк Росії знизить ключову ставку з 17% річних на 2-3 в.п. у першому кварталі 2015 року, пишуть "Известия".

Такий намір регулятор озвучив на засіданні Національної фінансової ради при ЦБ, яке відбулося в кінці грудня 2014 року. Зазвичай, такі зустрічі відбуваються раз на квартал.

Читайте такожThe Guardian: У Росії побоюються рецесії, так як ВВП скоротився вперше за 5 років"Представники регулятора це (зниження ставки) пояснили тим, що підвищення ключової ставки не принесло очікуваного результату: воно було покликане стримати зростання долара і євро, проте цього не сталося, - пояснив представник НФР. - Курс виріс, реакція у населення і бізнесу на підвищення ставки вкрай негативна. Фактично ЦБ на останньому в 2014 році засіданні НФР визнав свою помилку. Так, у ході обговорення цього питання їм були підтримані доводи про те, що великий бізнес в поточних умовах не може і не буде займати у банків кошти під 21-22% річних, а малий і середній - під 24%. Ставки за роздрібними кредитами ще вище: 30-60% річних. З великою часткою ймовірності ЦБ знизить ключову ставку ще до березня 2015 року".

ЦБ, восени відпустивши рубль в так зване вільне плавання (тобто відмовившись від валютних інтервенцій на біржі), підвищив ключову ставку відразу на 6,5 відсоткового пункту з 10,5% річних 16 грудня 2014 року. Прес-реліз регулятора, в якому говорилося про це рішення, з'явився на сайті ЦБ в ніч на 17 грудня. За 12 годин до цього бушував «чорний вівторок»: долар і євро подолали психологічні позначки в 80 рублів і 100 рублів, відповідно. До кінця 2014 року долар став коштувати 56,3 рубля, євро - 68,3 рубля, зараз курс на 10 рублів вище.

Читайте такожІндекс добробуту середнього росіянина впав більш ніж у два разиРішення про зниження ключової ставки приймає рада директорів ЦБ. Найближчі засідання РД Банку Росії відбудуться 30 січня та 13 березня 2015 року. Джерело в НФР припускає, що саме на засіданні 30 січня буде прийнято рішення про зниження ключової ставки.

Представники ЦБ і члени НФР, втім, активно натякають останнім часом, що Центробанк згладить ставку. 16 січня перший заступник голови Банку Росії Олексій Сімановський заявив, що сподівається на можливість зниження ключової ставки найближчим часом.