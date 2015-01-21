Економіка США зростає з найбільшою швидкістю за останні 15 років - Обама

Президент США Барак Обама в ході свого щорічного послання до Конгресу зазначив видатне зростання американської економіки, пише «Газета.Ru».

«Сьогодні ми перегортаємо сторінку. Економіка США зростає з найкращою швидкістю з 1999 року», - заявив Обама. Він підкреслив, що американська економіка в найменшій мірі за останні 30 років залежить від імпортної нафти.

Читайте такожОбама назвав успіхом ізоляцію Росії і підрив її економіки«В даний момент - із зростаючою економікою, з дефіцитом, який постійно зменшується, з промисловістю і виробництвом енергії, що бурхливо розвиваються, - ми подолали рецесію і тепер можемо створювати своє власне майбутнє», - зазначив Обама.

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