Парубій сподівається, що цього разу бюджет приймуть без "всенощної"

Спікер ВР висловив надію, що парламент прийме Держбюджет-2019 в результаті планової роботи, а не всенічного засідання.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що проект Держбюджету-2019 буде затверджено в цей четвер, а сама процедура затвердження не затягнеться на всю ніч.

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Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву спікера ВР.

Він нагадав, що "минулого року була запропонована нова форма роботи, щоб не приймали бюджет "під ялинку" в останній день року".

"Я хочу сказати, що всі попередні етапи пройшли відповідно до закону про регламент і Бюджетному кодексу. Тобто був прийнятий бюджет у першому читанні. Був прийнятий і Бюджетний кодекс, і Податковий кодекс. До них подаються поправки та немає жодного ad hoc. Йде повноцінна робота і дискусії між бюджетним комітетом і урядом", - зазначив спікер ВР.

За словами Парубія, пропозиції нардепів щодо поправок до бюджету набагато перевищують можливості дохідної частини бюджету.

"У нас є всі підстави, що ми зможемо в четвер вийти на рішення. Я сподіваюся, що це рішення буде не під ранок. Звичайно, враховуючи велику кількість правок, ми можемо не встигнути до 6 години вечора і доведеться продовжувати роботу сесії, але я майже впевнений і сподіваюся, що не буде засідання до ранку, а буде, орієнтовно, як минулого року... Тому сподіваюся, всеношної цьогоріч не буде, а буде планова робота парламенту", - резюмував Парубій.