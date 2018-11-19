Міжнародна платіжна система подала позов проти Нацбанку

Компанія вимагає визнати незаконним рішення про скасування її реєстрації.

Міжнародна платіжна система TYME подала позов до суду, в якому вимагає визнати незаконним рішення Національного банку України про скасування її реєстрації.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі TYME, компанія вимагає відновити дію всіх ліцензій та реєстрацію платіжної системи і всіх її учасників.

У компанії зазначили, що Нацбанк прийняв рішення на підставі відомостей від Служби безпеки України, проте, за результатами неодноразових запитів Нацбанк і СБУ дані відомості для ознайомлення не надали.

"Компанія вважає, що дії СБУ і дії НБУ в особі Якова Смолія не лежать у правовій площині і мають злочинний характер", - йдеться в повідомленні.

У компанії підкреслили, що TYME була єдиною міжнародною небанківською платіжною системою в Україні і до моменту закриття була лідером на ринку України за підсумками 2017 і першого півріччя 2018 року. Крім того, на початку 2018 року TYME був отриманий статус соціально-значущої платіжної системи поряд з "Укрпоштою".

"Рішення НБУ призвело до зупинки всіх бізнес-проектів TYME, а також проектів партнерів - учасників TYME, у тому числі нерезидентів України, що призвело до негативної реакції мільйонів користувачів різними сервісами TYME. Акціонери TYME, партнери та учасники МПС TYME, включаючи іноземних інвесторів, понесли значні фінансові та репутаційні втрати. Національний банк України прийняв непрозоре і протизаконне рішення - цю позицію компанія TYME має намір захистити в суді і залучити НБУ до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 15 червня повідомив про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є фінансова компанія "ОМП-2013".

За інформацією регулятора, компанія співпрацювала із забороненою в Україні російською платіжною системою, що містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.