У вівторок в Україні подорожчає валюта

Офіційний курс НБУ на 20 листопада: 100 USD – 2776,4829 гривні; 100 EUR – 3172,6870 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2776,4829 (19 листопада – 2775,4970)

100 EUR – 3172,6870 (19 листопада – 3149,0789)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,73/27,76 гривні/долар.

Поточні котирування на 1 копійку вище за рівень закриття попередніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро знаходяться на рівні 31,70/31,72 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,7705 гривні/долар.