Третій "антирейдерський законопроект" буде внесений в Раду найближчим часом – Ірина Луценко

Зокрема, законопроект вилучає прибрати так званий «сірий податок», який десятиліттями стягували приватні нотаріуси з українського бізнесу в розмірі 1% від суми угоди.

Так званий «Антирейдерський законопроект 3», який був розроблений Міністерством юстиції спільно з народними депутатами та представниками провідних бізнес-асоціацій, буде внесений до Верховної Ради для голосування найближчим часом.

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Про це під час презентації нового законопроекту по боротьбі з рейдерством повідомила народний депутат, представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

«Ми домовилися з президентом. Як тільки законопроект буде зареєстрований, а я думаю, що це буде зроблено завтра, президент надасть йому статус невідкладного, і зволікати не будемо », - сказала Луценко.

Вона також зазначила, що президент Петро Порошенко надасть законопроекту статусу «невідкладного».

За словами присутнього на презентації міністра юстиції Павла Петренка, законопроект «вилучає більшість лазівок, якими користуються рейдери».

«Фактично рейдерські організації спрямовують потужні юридичні і силові ресурси на пошуки можливостей легалізувати захоплення і відбирання бізнесу або нерухомості, тому держава використовує всі інструменти, щоб покарання за незаконне захоплення будь-якого майна було невідворотним і суворим.Цей принцип закладений у третьому законопроекті », - сказав він.

Петренко повідомив, що законопроект пропонує ліквідувати «так звані комунальні й державні підприємства, які займалися реєстрацією».

«На жаль, блок децентралізації, коли ми передали функції реєстрації місцевим органам самоврядування та їх комунальним підприємствам, показав свою неефективність, адже майже 90% скарг, які ми розглядаємо, - це скарги на реєстраторів, які працюють у комунальних підприємствах, що працюють як інструмент для сліпого, бездумного відбирання чужого бізнесу», - пояснив він.

Також, за його словами, запроваджуються жорсткі кваліфікаційні умови до всіх реєстраторів з доступу до реєстрів, професії і про відключення реєстраторів, якщо вони допускають технічні помилки під час своєї реєстраційної діяльності.

«Ми також ліквідуємо таку «соціальну напругу» як дефіцит державних нотаріусів у великій кількості сільських районів. Ми запроваджуємо механізм, коли на цю професію можуть претендувати фахівці, які є консультантами державних нотаріусів, працюють довгий час в органах місцевого самоврядування і зможуть ефективно в сільській місцевості пропрацювати державним нотаріусом три роки без права зміни роботи і переміщення в інші регіони», - розповів міністр .

Крім іншого, запроваджується ряд соціальних гарантій під час сплати вартості нотаріальних послуг.

«Ліквідовується так званий «сірий податок», який десятиліттями «стягували» приватні нотаріуси з українського бізнесу, а це 1% від суми угоди, який не йшов до держбюджету, а йшов в кишені певних осіб», - повідомив Петренко.

Також запроваджуються соціальні норми державного мита, які стягуватимуться з пенсіонерів, інвалідів, учасників АТО і ряд запобіжних заходів для захисту прав українських селян на земельні паї.

«Зараз законопроект покликаний вирішити найнагальніші проблеми в питаннях незаконного захоплення чужого майна і боротьби з рейдерством і дуже розраховуємо, що ці закони дістануть підтримку в парламенті і стануть частиною українського законодавства вже з початку наступного року», - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН 7 грудня 2017 року в Україні набув чинності закон про обов'язкову відеофіксації під час проведення обшуків (№ 2213-VIII), який називають «Маски-шоу стоп». Закон запроваджує обов'язкову відеофіксацію як під час обшуків, так і при розгляді клопотань слідчим суддею. Відповідно до закону, відеозапис має бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку.

14 лютого 2018 року Міністерство юстиції запропонувало Кабінету міністрів створити Комісію з реагування на скарги про порушення під час проведення обшуків на підприємствах оскільки в відомство, як і раніше, надходить безліч скарг про порушення, незважаючи на ухвалення закону «Маски-шоу стоп». 28 лютого уряд створив таку комісію під керівництвом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

У вересні поточного року Верховна Рада прийняла в першому читанні і в цілому закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами при провадженні досудового розслідування» (№ 8490).