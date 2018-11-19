Nissan хоче звільнити голову компанії за брехню про свої доходи

У фінансових зловживаннях Карлоса Гона викрив невідомий інформатор всередині компанії.

Японський автомобільний концерн Nissan хоче змістити Карлоса Гона з поста президента компанії за вказівку занижених даних про розмір своїх доходів.

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Японські ЗМІ повідомляють, що він арештований, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає, передає Бі-бі-сі. Карлос Гон - легендарний кризовий менеджер, відомий тим, що він зумів повернути прибутковість кільком автогігантам. В Японії Гон - герой коміксів манга.

Японська газета "Іоміурі" повідомила, що 64-річний Гон арештований, проте офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. За інформацією японського видання "Асахі", слідчі органи проводять обшуки в офісах Nissan.

У понеділок вранці акції французької автомобілебудівної компанії Renault, що входить в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, подешевшали майже на 15%.

У фінансових зловживаннях Карлоса Гона викрив невідомий інформатор всередині компанії.

Як йдеться в повідомленні Nissan, протягом декількох років Гон вказував в офіційних даних занижений розмір своїх "компенсаційних виплат" - і в цьому йому допомагав виконавчий директор Nissan Грег Келлі (за повідомленнями, він також арештований).

Сума виплат, що глава концерну приховав від регулятора, за деякими даними, сягає $44 млн.

Рада директорів концерну збереться в четвер для голосування з питання про звільнення Гона.

В ході корпоративного розслідування були виявлені й інші порушення, в тому числі використання активів компанії в особистих цілях, повідомив президент Nissan Хірото Саікава.

Тепер Nissan має намір направити зібрані дані в японську прокуратуру.

Карлос Гон обіймає посаду президента Nissan з 2000 року. Він також є президентом Renault з 2005 року і очолює раду директорів Mitsubishi Motors з 2016 року. На початку 2000-х років запропонована ним програма жорсткого скорочення витрат допомогла вивести Nissan з глибокої кризи.

З 2010 року топ-менеджери компаній в Японії зобов'язані повідомляти регулятору розміри своїх особистих доходів, якщо вони перевищують 10 млн ієн.

Французький уряд, що є власником 15% концерну Renault, не раз намагався добитися зменшення винагороди Карлоса Гона. Будучи міністром фінансів Франції Емманюель Макрон - нинішній президент країни - домігся, щоб виплати Гона були скорочені на 30% в обмін на продовження його повноважень на посту глави Renault.

Кілька місяців тому збори акціонерів Renault після палких суперечок затвердив виплату Гону винагороду в 7,4 млн євро за 2017 рік.

Карлос Гон вільно володіє португальською, іспанською, італійською, французькою та англійською мовами, а за роки роботи в компанії Nissan Гон вивчив також розмовну японську.

Він народився 9 березня 1954 року в Бразилії, в сім'ї емігрантів з Лівану. До п'яти років, зазначають біографи, він уже вмів відрізняти одну машину від іншої по звуку клаксона. У шість років Гон переїхав зі своєю матір'ю в Бейрут і там відвідував єзуїтську школу.

Пізніше Гон відправився в Париж, де учився в елітних вищих навчальних закладах - у тому числі в інженерно-політехнічному університеті. У Гона - французький паспорт.

Коли Карлосу Гону запропонували подумати про посаду президента Лівану, він відповів, що у нього і так вже занадто багато посад.

В опитуванні на тему "Кого б ви хотіли бачити на чолі уряду", проведеному в Японії в 2011 році, Карлос Гон посів сьоме місце, випередивши Барака Обаму.

Карлос Гон є помітною фігурою в автомобільній індустрії. Він відомий тим, що поліпшив показники Renault і Nissan, після чого став ключовим гравцем в альянсі Renault-Nissan. Французько-японський концерн, в який також входить Mitsubishi, є одним з найбільших автовиробників у світі.

Питання в тому, що тепер буде. Гон вже почав скорочувати свої повноваження - в минулому році він пішов з посади гендиректора Nissan, а нещодавно також частково передав свої обов'язки в Renault. Однак, як очікувалося, він повинен був залишитися гендиректором Renault і продовжувати здійснювати загальний контроль над альянсом протягом найближчих кількох років.

Сьогоднішнє оголошення, схоже, змінить цю стратегію. Поки неясно, що має намір робити Renault, але плани з планомірної передачі управління, а в перспективі і майбутнє досить громіздкої структури Renault-Nissan-Mitsubishi - тепер можуть бути переглянуті.