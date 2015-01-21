Антикризовий план може обійтися Росії в 2 трлн рублів, але не дати результатів

Сьогодні на нараді з членами уряду президент РФ Володимир Путін буде обговорювати антикризовий план. Повна назва - план забезпечення сталого розвитку та соціальної стабільності в 2015 році. Обговорення пройде в робочому порядку, потім план належить допрацьовувати, говорить прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

План обговорювався на нараді у прем'єр-міністра Дмитра Медведєва в понеділок. Мінекономрозвитку його вже доопрацювало, будуть і ще зміни, повідомив чиновник, який бере участь в обговоренні документа. На істотних змінах наполягає Мінфін - на думку міністерства, план Мінекономрозвитку мети не досягне, пишуть "Ведомости".

У Мінфіну концептуальні зауваження: не оновлено макроекономічний прогноз, немає аналізу проблем і ризиків, не визначені пріоритети і головні напрями підтримки, не оцінений її ефект. Список великий, розумні пропозиції є, каже один із чиновників, знайомих з перебігом обговорення, але це не план.

«Якщо Мінекономрозвитку пропонує якісь стимулюючі заходи, воно має пояснити, як компенсувати доходи, що випадають, - зазначає чиновник, знайомий з ходом обговорення документа. - Такі заходи в плані теж запропоновані, але їх небагато».

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З урахуванням випадаючих доходів через запропоновані податкові послаблення загальна вартість плану - близько 2 трлн руб., зазначає Мінфін: не враховано наслідки для консолідованого бюджету, немає пропозицій з оптимізації витрат і збільшення дохідної бази, а реалізація плану ризикує істотно погіршити бюджетну ситуацію.

«Мінфін витратив величезну кількість людино-годин на коментарі до плану, який відтоді зазнав серйозного доопрацювання після нарад, в яких брав участь і Мінфін, - говорить заступник міністра економічного розвитку Микола Подгузов. - Набагато конструктивніше було б поряд з іншими відомствами взяти активну участь в його доопрацюванні, в ході якого можна було б зняти більшість зауважень». До того ж оцінка вартості плану, виконана Мінфіном, серйозно завищена, а на цьому грунтується більшість зауважень, додає він.

Мінфін, як і весь уряд, працює над антикризовим планом і представить свої пропозиції, повідомив представник міністерства. З точки зору бюджетної політики Мінфін бачить метою бездефіцитний бюджет в середньостроковій перспективі при ціні нафти $70 за барель, а для цього потрібні серйозні рішення по пріоритизації витрат, по пенсійній реформі, по зміні структури витрат, наполягає він.

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Претензії Мінфіну універсальні і не дуже конструктивні, зітхає інший чиновник, який бере участь в обговоренні: «Грошей немає!»

Бюджетні втрати у розмірі 2 трлн руб. означають, що доведеться витратити половину резервного фонду (станом на 1 грудня в ньому було 4,4 трлн руб.), підрахував керівник Економічної експертної групи Овсій Гурвич: «Це можна робити, тільки якщо точно знаєш, що нафта повернеться до ціни в $100».

Але зниження цін на нафту має структурний характер, підкреслюється в зауваженнях Мінфіну: навіть у випадку, якщо реалізується оптимістичний сценарій і котирування в середньостроковій перспективі повернуться до $70 за барель, структурний дефіцит бюджету все одно перевищить 3% ВВП. І приватного, і державного сектору скорочуються доступні ресурси - у такій ситуації потрібна макроекономічна стабільність, закликає Мінфін. Його рецепт - дотримуватися консервативної бюджетної політики і створити умови для зниження ключової ставки, «обмеживши «інфляційний тиск»: наприклад, відв'язати індексацію будь-яких витрат від рівня фактичної інфляції, обмежити зростання регульованих тарифів та «розробити і реалізувати комплекс заходів з підвищення конкуренції».