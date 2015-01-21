Нацбанк може вилучити з обігу 1 і 2 копійки

Національний банк України опрацьовує питання вилучення з обігу дрібних монет номіналом 1 і 2 копійки, повідомив журналістам у середу, 21 січня, директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

"Робоча група працює над питаннями можливого вилучення з обігу дрібних монет. Є відповідні напрацювання і розрахунки щодо вилучення, наприклад, монет 1 і 2 копійки. Але питання непросте і пов'язане з роботою інших міністерств і відомств. Після прийняття рішення ми повідомимо про це додатково", - сказав чиновник.

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Зайвенко пояснив, що Національний банк постійно працює над вдосконаленням номінального ряду банкнот і монет, для чого і було створено цю спеціальну робочу групу. За його словами, номінальний ряд в Україні перезавантажений порівняно з номінальними рядами європейських та інших валют.

Відповідаючи на питання, Зайвенко повідомив, що інформація про собівартість виготовлення монет є закритою, але щодо виготовленню дрібних монет вона перевищує їх вартість. «Вона (собівартість) змінюється, але те, що вона в рази перевищує номінал, ми підтверджуємо», - додав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На сьогодні в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення і зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак і дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг належить до виняткової компетенції Національного банку України.