Xiaomi вдалося значно наростити виручку

Зростання доходів Xiaomi пов'язано насамперед з успішними продажами на європейському та індійському ринках.

Китайська технологічна корпорація Xiaomi опублікувала фінансову звітність за третій квартал - чистий прибуток компанії склав 2,5 млрд юанів ($357,2 млн) проти збитку в 11 млрд юанів ($1,6 млрд) роком раніше.

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Результати виявилися кращими ніж очікували аналітики, які прогнозували прибуток в 1,9 млрд юанів, передає kommersant. Виручка компанії в третьому кварталі зросла на 49,1% до 50,8 млрд юанів ($7,3 млрд).

Зростання доходів Xiaomi пов'язано насамперед з успішними продажами на європейському та індійському ринках. Таких результатів компанії вдалося досягти на тлі уповільнення продажів смартфонів - свого основного продукту - як в Китаї, так і в світі в цілому. У червні Xiaomi провела IPO, в ході якого компанія залучила $4,7 млрд, з тих пір її акції впали на 20%. Минулого тижня корпорація опинилася в центрі скандалу у Великобританії - Xiaomi при виході на британський ринок запустила акцію, в рамках якої деякі моделі повинні були продаватися за 1 фунт стерлінгів, пізніше з'ясувалося, що в розпродажі брали участь всього два або три смартфони.