Депутати пропонують заборонити фінансування Росією українських ЗМІ

Народні депутати фракції «Народний фронт» пропонують заборонити участь резидентів держави-агресора чи держави-окупанта у статутному капіталі вітчизняних медіакомпаній з метою захисту інформаційного суверенітету України.

Відповідний законопроект №1768 «Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях)» зареєстрували народні депутати, члени фракції «Народний фронт» Андрій Левус, Сергій Висоцький і Микола Величкович.

Автори законопроекту підкреслюють, що російські телерадіоорганізації виступають одним із механізмів гібридної війни, засобом маніпуляції масової свідомості, рупором дезінформації як власних громадян, так і населення окупованих територій.

«Проникнення в Україну російського капіталу, в тому числі в сферу медіа, - це питання загрози національній безпеці країни, оскільки Росія отримує прямі важелі впливу на український фінансовий, економічний та медіапростір», - наголошують вони.

«Ми бачимо, що російські журналісти виступають фактично бойовиками інформаційних спецоперацій Кремля проти України. Російський медіакапітал в деяких українських телеканалах сприяє цій війні. Тому, на нашу думку, доцільно заборонити участь у медіа капіталу, пов’язаного з країною-окупантом чи країною-агресором», - кажуть автори законопроекту.

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Законопроект №1768 передбачає, зокрема, запровадження заборони на створення телерадіоорганізацій юридичними особами, заснованими іноземними юридичними, фізичними особами, особами без громадянства, а також нерезидентами, що зареєстровані в одній з офшорних зон, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України.

Також пропонується запровадження заборони на участь іноземних фізичних та/чи юридичних осіб у статутному капіталі телерадіоорганізацій, якщо такі особи є резидентами держави, визнаної згідно законодавством України державою-окупантом, або визнаної згідно з нормами міжнародного права державою-агресором;

Національній раді з телебачення та радіомовлення, згідно з законопроектом, надається право звертатися до суду щодо анулювання ліцензії телерадіоорганізації у випадку порушення нею встановлених заборон.

Представники «Народного фронту» нагадують, що попри заборону заснування телерадіоорганізацій іноземними юридичними, фізичними особами, особами без громадянства, а також нерезидентами, що зареєстровані в одній з офшорних зон, чинне законодавство дозволяє вказаним суб'єктам засновувати юридичні особи-резиденти України, які вже можуть виступати засновниками телерадіоорганізацій.

На думку народних депутатів, це зумовлює фактичну легалізацію через проміжних юридичних осіб заснування та володіння вітчизняними телерадіоорганізаціями суб'єктами, відносно яких законодавчо встановлені заборони.