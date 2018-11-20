Експерти розповіли, чи можливо відстежити доходи українських заробітчан

Економіст пояснив, чи можливо змусити громадян декларувати доходи з-за кордону.

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що родини заробітчан, які отримують гроші з-за кордону, повинні їх декларувати, якщо мають субсидії від держави. Фахівці пояснили ТСН.ua, чи можливо відстежити реальні доходи громадян.

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За даними міністра, всього за 6 місяців 2018 року українські заробітчани перерахували своїм родинам понад 6,5 мільярдів доларів. Проте в жодній декларації додаткових сум ніхто з громадян не зазначив, тобто ці люди отримують субсидії незаконно.

Фахівці зазначили, що теоретично можна відстежувати такі надходження. Але на практиці ж не все так просто.

"Цю ініціативу навіть технічно реалізувати неможливо, якщо людина добровільно сама не хоче декларувати заробітки з закордону, тому що змусити людину неможливо. До того ж спроби виявити тих, хто приховує гроші з закордону, можуть повернути практику 90-х, початку 2000-х років", - зазначив економіст Андрій Новак.

"Більшість грошей, які заробітчани заробляють і передають своїм українським родинам, передавались у готівковій формі через водіїв автобусів чи залізницею", - додав він.

За даними Мінсоцполітики, загалом впродовж всього року за кордоном на заробітках перебувають понад 3 мільйони українців. На сезонні роботи їдуть ще до 9 мільйонів.

В ООН зазначають, що майже 6 мільйонів українців перебувають на заробітках постійно.

За обсягом трудових мігрантів громадяни України - у першій десятці в світі. А грошові перекази трудових мігрантів складають значну частину українського ВВП.