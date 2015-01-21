Рубль падає через агресивну політику Росії проти України

Рубль дешевшає при збереженні негативних для нього факторів, насамперед бойових дій на сході України, а також очікувань можливості зниження кредитного рейтингу РФ до сміттєвого статусу, повідомляє Reuters.

Українська сторона заявляє про протиборство не тільки з проросійськими бойовиками на сході країни, але також і з військовими підрозділами РФ, Москва ж заперечує відправлення регулярних військ на територію сусідньої держави.

"Сьогодні майже немає експортних офферів, а купівлі (валюти) з учорашнього вечора посилилися, зокрема, у відповідь на загострення ситуації на сході України. Також зростання валюти може бути приведенням курсу у відповідність із поточними рівнями нафти після зміцнення рубля на початку тижня", - сказав Павло Демещик з банку ING Eurasia.

На його думку, зараз більше впливають на динаміку грошові потоки, ніж зміни нафтових котирувань, "хоча при їх рівні вище $50 за барель Brent з'являються продавці валюти, зокрема й іноземні".

Розрахунками "завтра" долар США на 11.25 мск дорожчав майже на 0,9 відсотка й оцінювався в 65,77 рубля.

Пара євро/рубль розрахунками "завтра" на цей час торгувалася поблизу позначки 76,04, що майже на відсоток вище попереднього закриття.

Бівалютний кошик зріс на 67 копійок від останньої вчорашньої котирування, і його вартість становила 70,42 рубля.

"Локальний валютний ринок демонструє низьку, невластиву для останнього часу, волатильність. При цьому можна зазначити, що коливання котирувань нафти не впливали на курс рубля щодо базових валют. Не виключено, що локальний валютний ринок узяв паузу до майбутнього рішення агентства S&P щодо суверенного рейтингу Росії", - вважає Олексій Єгоров з Промсвязьбанка.

Агентство S&P має повідомити про своє рішення до кінця січня.