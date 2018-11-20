Кабмін передав до Ради доопрацьований проект бюджету-2019

Законопроект вже направлений на розгляд в бюджетний комітет, а також переданий керівництву Верховної Ради і в тираж.

Кабінет міністрів України передав допрацьований законопроект "Про державний бюджет на 2019 рік" до Верховної Ради для розгляду його у другому читанні.

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Як сказано в повідомленні на сайті парламенту, законопроект вже направлений на розгляд в бюджетний комітет, а також переданий керівництву Верховної Ради і в тираж.

"Слід зазначити, доопрацьований до другого читання проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2019" є збалансованим і спрямованим на вирішення низки першочергових і невідкладних питань", - сказано в пояснювальній записці.

Згідно з документом, дохідна частина держбюджету на 2019 рік становить 1 трлн 26 млрд 131,8 млн грн, у тому числі доходи загального фонду – 928 млрд 507,9 млн грн і доходи спеціального фонду - 97 млрд 623,9 млн грн.

Видаткова частина становить 1 трлн 112 млрд 130 млн грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 трлн 5 млрд 767,5 млн грн і витрати спеціального фонду – 106 млрд 362,4 млн грн.

Граничний обсяг дефіциту Держбюджету визначено в сумі 89 млрд 989,3 млн грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду - 69 млрд 617,2 млн грн і граничний обсяг дефіциту спеціального фонду - 20 млрд 372,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік. 18 жовтня Рада прийняла проект держбюджету в першому читанні.

3 листопада міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко спрогнозував, що парламент 22 листопада ухвалить закон про держбюджет-2019.

14 листопада Кабінет міністрів затвердив поправки до проекту закону про державний бюджет України на 2019 рік для його розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує, що Верховна Рада ухвалить у другому читанні проект державного бюджету на 2019 рік на цьому тижні.