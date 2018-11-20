Україна створила найкращі за 15 років умови для бізнесу – голова Українсько-німецької торгової палати

Серед позитивних змін він назвав дерегуляцію, децентралізацію, повернення ПДВ без затримок.

Україна на даний момент створила чи не найкращі умови для ведення бізнесу за останні п'ятнадцять років.

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Про це на зустрічі представників німецького бізнесу з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом заявив президент Українсько-німецької торгової палати Андреас Лір, передає прес-служба уряду.

"Ми бачимо найкращу Україну. Більшість членів нашої палати зазначають, що цей рік був одним з найкращих за останні 15 років. Це показує покращення індексу Doing Вuѕinеѕѕ. Ми бачимо багато змін і реформ – дерегуляція, децентралізація, повернення ПДВ без затримок. Ми повинні визнавати той позитив, який відбувається. І для нас важливо, щоб уряд був і надалі активним", - цитує Ліра прес-служба Кабміну.

У свою чергу, прем'єр Гройсман зазначив, що Україна поки не розкрила весь свій економічний потенціал.

"Нам потрібно продовжувати реформи і зміни. Зараз маємо хороші сигнали щодо економічного зростання. І важливо, щоб середовище для бізнесу так само була більш доброзичливою. Розумна регулювання, реформа публічних закупівель, приватизація – все це відкриває можливості для інвестицій і зростання, а отже, для збільшення робочих місць і змін в країні в цілому", - цитує прем'єра прес-служба Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на п'ять позицій і посіла 71 місце в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business 2019.