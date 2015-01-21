Росії потрібно більше 10 років, аби повернути довіру до рубля - Кудрін

Росії буде потрібно більше десяти років для того, аби повернути колишню довіру до рубля як до міжнародної одиниці розрахунку, вважає колишній міністр фінансів РФ Олексій Кудрін, повідомляє Прайм.

"Якщо ми зуміємо реформувати свою економіку, через кілька років добитися зняття санкцій, то Росія зможе повернути собі колишній статус і навіть посилити його, але вже протягом десяти і більше років. Тобто потрібен час, щоб повернути колишню довіру", - сказав Кудрін в інтерв'ю телеканалу RT, говорячи про майбутнє рубля.

Він зазначив, що після девальвації рубля довіра до нього як до міжнародної одиниці розрахунку знизилася.

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"Будь-яка одиниця розрахунків повинна бути дуже стабільною, щоб ми могли зіставляти ціни на товари різних країн. Якщо валюта нестабільна, у такій валюті ціни товарів вимірювати дуже складно. Тому навіть в нашій міжнародної торгівлі, навіть з нашими сусідами зараз, швидше за все, збільшиться частка розрахунків у світових валют: долар, євро, фунт можливо", - додав він.