"88% податкових декларацій у Києві вже подається в електронному вигляді" - Київський податковий форум-2018

Мета реформи фіскальної служби в Україні – диджиталізація 100% податкових сервісів.

Сьогодні в Mercury Congress Center проходить Київський податковий форум-2018, який був організований Головним управлінням Державної фіскальної служби у Києві за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Форум відкрили в.о. голови ДФС України Олександр Власов, начальник київського управління ДФС Людмила Демченко і київський міський голова Віталій Кличко.

Учасники форуму підкреслили, що столичні платники дуже вимогливі, відкриті до нових технологій, готові швидко переходити до нових податкових сервісів. Й планують повністю перевести сплату податків у Києві в онлайн. Запровадити мобільні додатки, запустити чат-боти та онлайн консультації.

"Мета реформи фіскальної служби – диджиталізація 100% податкових сервісів. Ми маємо створити максимальну відстань у хорошому сенсі цього слова між фіскальною службою та платником. Люди мають взаємодіяти з інформаційними продуктами, а не з податківцями." - зазначила начальник київського управління ДФС Людмила Демченко.

Головною ж, фундаментальною й необхідною зміною в системі сплати податків називають відкритий діалог між бізнесом і владою, обмін думками та поглядами.

"Я мрію аби закінчивши роботу в Державній фіскальній службі, як підприємець я міг легко, швидко комунікувати з регулюючих органами. Та відреформотувати податковий сервіс таким чином, аби сплата податків була не лише обов'язком громадянина, а він міг пишатися цим. Як це працює в інших країнах" - підкреслив Олександр Власов, в.о. голови ДФС України.

З трибуни виступили голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, представники Міністерства фінансів України, а також депутати Київської міської ради, представники ДФС України, Головного управління ДФС у м. Києві, КМДА, представники Німецького товариства міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), експерти, аудитори, представники громадськості.

"88% податкових декларацій у Києві вже подається в електронному вигляді. В мене немає сумнівів, що це реально – за кілька років попрощатися з паперами та повністю перейти до надання податкових послуг і сплати податків у он-лайн режимі." - підвела підсумки начальник київського управління ДФС Людмила Демченко.