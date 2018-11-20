В окупованому Криму списали багатомільйонний борг Верховної Ради АРК перед Нацбанком

Відповідне рішення прийняли 19 листопада на засіданні кримського уряду.

Російська влада Криму списала понад 130 мільйонів гривень «державного зовнішнього боргу Криму» за облігаціями, випущеними у 2011 році.

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Відповідне рішення прийняли 19 листопада на засіданні кримського уряду, інформують кримські і російські ЗМІ.

Як повідомляється на сайті російського Мінфіну Криму, проект про списання боргових зобов'язань у розмірі 505,4 мільйона рублів представила голова кримського міністерства Ірина Кивико, передають «Крим.Реалії».

«Цей борг у нас утворився за облігаціями внутрішньої місцевої позики Верховної Ради Автономної Республіки Крим загальною номінальною вартістю 133 млн гривень у кількості 133 тисяч штук, випущених в 2011 році», – заявила вона.

За словами кримського міністра фінансів, виплати можна було отримати до 1 серпня 2018 року, звернувшись з письмовою заявою про погашення облігації, проте «заяв від власників облігацій не надходило».

Кивико зазначила, що, згідно з кримським законом про бюджет, «боргове зобов'язання щодо облігацій, не пред'явлених до погашення, вважається повністю погашеним».

Російське інформагентство ТАСС цитує голову кримського уряду Сергія Аксьонова, який заявив, що «це кіпрські облігації».

У 2014 році російське Міністерство фінансів Криму заявило, що направило листа в Нацбанк України про надання реєстрів власників облігацій, із зазначенням банківських реквізитів, на які необхідно зарахувати процентний дохід для забезпечення виплат за облігаціями внутрішньої позики АРК 2011 року».

Пізніше влада Криму заявила, що «Національний банк України перешкоджає Криму у виплаті своїх боргових зобов'язань за облігаціями».

Як повідомляє близький до російського уряду Криму сайт «Кримінформ», облігації були випущені відповідно до постанови кримського парламенту «для реалізації інноваційного екологічного проекту у сфері збору та переробки твердих побутових відходів у Сімферополі та Сімферопольському районі».

У лютому 2018 року Мінфін Криму оголосив про прийом заявок для укладення угод про врегулювання фінансових претензій, пов'язаних з виконанням державного зовнішнього боргу» Криму за облігаціями внутрішньої місцевої позики Верховної Ради Автономної Республіки Крим, випущених у 2011 році.

Порядок виплати коштів за угодами про врегулювання фінансових претензій був встановлений постановою кримського уряду 9 лютого 2018 року.