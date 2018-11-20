У проекті держбюджету-2019 збільшили доходи на 18 мільярдів: звідки візьмуть гроші

Граничний обсяг дефіциту залишився на незмінному рівні - 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.

Затверджений Кабінетом міністрів і доопрацьований до другого читання у Верховній Раді проект Державного бюджету України на 2019 рік передбачає доходи в розмірі 1,026 трлн грн, що на 18 млрд грн більше за початковий варіант кошторису.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, в тому числі підвищено очікувані надходження від Національного банку на 2 млрд грн, надходження податку на прибуток підприємств - на 2,9 млрд грн, рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу за рахунок збільшення ціни на газ для побутових споживачів і виробників теплової енергії - на 9 млрд грн, надходжень бюджетних установ -на 1,4 млрд грн.

Також передбачено збільшення доходів на 5,2 млрд грн у зв'язку з прийняттям парламентом у першому читанні змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів (законопроект №9260).

Крім того, очікується 1 млрд грн додаткових надходжень в результаті прийняття парламентом змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів (законопроект №8487).

Крім того, враховуються надходження від іноземних суб'єктів господарювання та організацій за окремими договорами обсягом 2,8 млрд грн із зарахуванням до спецфонду держбюджету.

Одночасно з тим, доходи в доопрацьованому проекті держбюджету на 2019 рік скоротилися на 6,6 млрд грн, оскільки парламент відхилив законопроект про індексацію в 2019 році ставок податків і зборів в абсолютних значеннях (законопроект №9085).

Витрати в доопрацьованому до другого читання проекті держбюджету становлять 1,112 трлн грн, що також на 18 млрд грн більше за початковий варіант кошторису.

Відповідно, граничний обсяг дефіциту держбюджету залишився на незмінному рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради доопрацьований до другого читання проект держбюджету України на 2019 рік. Парламент схвалив держбюджет у першому читанні 18 жовтня.

За інформацією міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка, Рада розгляне доопрацьований проект держбюджету 22 листопада.