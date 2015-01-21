Стрес-тести 2014 року не передбачали падіння нафти до $50 за барель - банкір

Про це заявив голова ради директорів британсько-гонконгської банківської групи HSBC Дуглас Флінт під час прямої трансляції на Давоському форумі Davos Live, передає ТАСС.

"Багато хто з нас минулого року пройшов через низку стрес-тестів, жоден із яких не передбачав зниження ціни нафти до рівня $50 за барель", - сказав він.

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За його словами стрес-тестування банків враховувало багато змін в економіці, у тому числі різні зміни відсоткових ставок та обмінних курсів, але ціна нафти не була частиною стрес-тестів.

"Це говорить про те, що будуть відбуватися речі, які ми не можемо передбачити на даний момент часу. Тому нам слід працювати в умовах достатнього рівня ліквідності і капіталу, щоб справлятися з непередбаченими подіями", - додав Флінт.

На думку експерта, протягом наступних декількох років або навіть місяців будуть відбуватися події, причинами яких є певні очікування. Причому гідною відповіддю на ці непередбачені події може служити, зокрема, достатня кількість капіталу та ліквідності банків, зазначив Флінт.

Раніше УНІАН повідомляв, що ціни на нафту незначно зростають, але експерти очікують подальшого падіння.