Кабмін наступного року планує зібрати 860 мільярдів податків

Уряд в доопрацьованому проекті держбюджету-2019 заклав 202 млрд грн надходжень від податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізосіб.

Кабінет міністрів України планує залучити в державний бюджет в 2019 році 201,68 млрд грн податку на прибуток підприємств, а також податку і збору на доходи фізичних осіб.

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Про це сказано в проекті держбюджету на наступний рік, який поданий на розгляд Верховної Ради у другому читанні.

Як сказано в проекті, уряд планує отримати 106,16 млрд грн податку і збору на доходи фізичних осіб, а також 95,52 млрд грн податку на прибуток підприємств.

Всього податкові надходження заплановані на рівні 860,66 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік. 18 жовтня Рада прийняла проект держбюджету в першому читанні.

3 листопада міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко спрогнозував, що парламент 22 листопада ухвалить закон про держбюджет-2019.

14 листопада Кабінет міністрів затвердив поправки до проекту закону про державний бюджет України на 2019 рік для його розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує, що Верховна Рада ухвалить у другому читанні проект державного бюджету на 2019 рік цього тижня.