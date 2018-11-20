"Чорну п'ятницю" можуть проігнорувати 75% британців

39% опитаних не думають, що спецпропозиції нинішньої «чорної п'ятниці» є оптимальними з точки зору «ціна-якість» як це було раніше.

Британський онлайн-ресурс для споживачів Trusted Reviews на підставі опитування 1,4 тис. жителів країни повідомив, що в цьому році «чорну п'ятницю» можуть проігнорувати до 75% споживачів.

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39% опитаних не думають, що спецпропозиції нинішньої «чорної п'ятниці» є оптимальними з точки зору «ціна-якість» як це було раніше, передає kommersant. Ще 43% вважають, що знижки, пропоновані рітейлерами у цьому році, можуть конкурувати зі знижками минулих років. В підсумку майже 75% споживачів висловили невпевненість у тому, що вони візьмуть участь у «чорній п'ятниці» цього року.

Скептичні настрої підтверджує дослідження іншого британського спеціалізованого ресурсу Which?. Експерти проаналізували ціни на 94 популярних товари в «чорну п'ятницю» минулого року і з'ясували, що 87% цих товарів продавалися за тією ж ціною або навіть дешевше в інші періоди року. У дослідженні брали участь такі товари, як телевізори, фото і відеокамери, фітнес-трекери, що продаються в чотирьох популярних мережах країни - Currys PC World, Amazon, John Lewis та Argos.