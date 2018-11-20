АМКУ оштрафував бізнесмена-втікача Курченка на 15 мільйонів

Бізнесмена оштрафували за порушення під час купівлі "Брокбізнесбанку".

Антимонопольний комітет оштрафував українського бізнесмена Сергія Курченка, який перебуває в розшуку, на 15 млн грн у справі про здійснення економічної концентрації у зв'язку з купівлею ним та іншими особами "Брокбізнесбанку".

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Про це повідомив голова Антимонопольного комітету (АМКУ) Юрій Терентьєв в Facebook.

"Завершилося розслідування, протягом якого в результаті тісної співпраці з Генеральною прокуратурою України і Службою безпеки України були визначені відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку". АМКУ прийняв рішення у справі про здійснення економічної концентрації - придбання Курченко С. В. і групою пов'язаних осіб "Брокбізнесбанку". На Курченка С. В. накладено штраф 15 млн грн", - повідомив Терентьєв.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації «Брокбізнесбанку» 11 червня 2014 року. З 3 березня 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація. «Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року і входив до групи великих банків. Основним власником банку була група ВЕТЕК Сергія Курченка.

У квітні 2014 року Курченко був оголошений в міжнародний розшук.