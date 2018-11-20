У держбюджеті-2019 заклали 167 мільярдів на пенсії та покриття «дірки» Пенсійного фонду

Також у проекті передбачено 500 млн грн на відшкодування збитків «Укрпошті» за виплату та доставку пенсій.

Кабінет міністрів України передбачив у проекті державного бюджету на 2019 рік, який поданий на друге читання до Верховної Ради, 167,013 млрд грн на виплату пенсій і покриття дефіциту Пенсійного фонду. Про це сказано в проекті держбюджету-2019.

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«На фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, передбачених за пенсійними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду», - сказано в проекті.

Також у проекті держскарбниці на наступний рік передбачено 500 млн грн на відшкодування збитків «Укрпошті» за надання послуг з виплати та доставки пенсій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік. 18 жовтня Рада прийняла проект держбюджету в першому читанні.

14 листопада Кабінет міністрів затвердив поправки до проекту закону про державний бюджет України на 2019 рік для його розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує, що Верховна Рада ухвалить у другому читанні проект державного бюджету на 2019 рік цього тижня.