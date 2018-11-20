Коломойський прокоментував співпрацю України з МВФ

Бізнесмен вважає, що в 2014 році Україна повинна була оголосити дефолт і навів приклад Греції.

Бізнесмен, колишній голова Дніпропетровської області Ігор Коломойський прокоментував заяву голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, що без грошей Міжнародного валютного фонду Україну чекає дефолт.

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В інтерв'ю головному редактору видання "Лівий берег" Соні Кошкіній, яке оприлюднене в Youtube 20 листопада, він зазначив, що не бачить в дефолті нічого поганого, передає ТСН.

"А чим дефолт поганий? Подивіться на Грецію, які красені, сказали: "500 млрд не повернемо", і все, до побачення. Його (грецький сценарій — ред.) потрібно було застосовувати ще в 2014 році, тому що країну розікрали під заступництвом, в тому числі і Міжнародного валютного фонду, і під заступництвом всіх іноземних посольств. Куди вони дивилися? Спостерігачі... Країни не було, в казні - нуль, оголошуйте дефолт. Дефолт ще ніколи нікому не завадив, те, що стосується країни - так сто відсотків", - сказав він.

"Чим банкрутство відрізняється від дефолту? Ви говорите про дефолт, ніби це втрата державності. Греція хоч один свій острів втратила з державності?", - зазначив Коломойський.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду.

Розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік згідно з рекомендаціями МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

За оцінками експертів, завдяки новій програмі з МВФ, Україна може залучити до 8 млрд дол. фінансування від міжнародних партнерів.