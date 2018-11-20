Кабмін збільшив видатки в проекті держбюджету-2019

Також є деякі коригування щодо субсидій населенню.

Доопрацьований і затверджений Кабінетом міністрів до другого читання у Верховній Раді проект державного бюджету України на 2019 рік передбачає видатки в розмірі 1,112 трлн грн, що на 17,762 млрд грн, або на 1,6%, більше початкового проекту.

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Як свідчать дані додатку до проекту на сайті парламенту, в розрізі розпорядників бюджетних коштів найбільше зростання видатків у Міністерства освіти та науки (4,287 млрд грн), Міністерства охорони здоров'я (2,042 млрд грн), Міністерства оборони (1,045 млрд грн), Державного агентства автомобільних доріг (926 млн грн), Міністерства внутрішніх справ (795 млн грн).

Також є деякі коригування щодо субсидій населенню: якщо раніше Міністерство фінансів було розпорядником субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню в розмірі 55,096 млрд грн, то відповідно до доопрацьованого проекту, тепер розпорядником цих коштів є Міністерство соціальної політики, якому передбачено 35,096 млрд грн на субвенції місцевим бюджетам і 20 млрд грн на виплату пільг і субсидій громадянам у грошовій формі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради доопрацьований до другого читання проект держбюджету України на 2019 рік. Парламент схвалив держбюджет у першому читанні 18 жовтня.

За інформацією міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка, Рада розгляне доопрацьований проект держбюджету 22 листопада.