Коломойський розповів про суд з «Приватбанком» і можливий поділ «Укрнафти»

За словами бізнесмена, суд "Приватбанку" проти своїх колишніх власників ще фактично не розпочався.

Український бізнесмен Ігор Коломойський розповів, що суд "Приватбанку" проти своїх колишніх власників – нього і Геннадія Боголюбова – ще фактично не розпочався.

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Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній, передає ТСН.

"Ще навіть не було попередньої підготовки. Сьогодні відбуваються "прикордонні битви", - сказав він.

Коломойський зазначив, що був поданий позов, після чого були заморожені і розкриті активи. Він уточнив, що це були за активи і розділив їх на три групи: активи пов'язані з РФ, з Україною та світом.

Бізнесмен підкреслив, що заморозка сталася без їх присутності – позивачі прийшли і надали аргументи, які здалися судді переконливими.

Також Коломойський пояснив, чи не повинен суд розморозити активи, якщо б його переконала версія про політичні мотиви позову. "У липні були слухання, і у нас була можливість надати свої аргументи – рішення поки не ухвалено". За його словами, може, в листопаді з'явиться нове рішення Лондона.

Серед іншого він зазначив, що рішення Лондона було великим ударом по Петру Порошенку, який раніше "дуже хотів подивитися на структуру володіння медіагрупою "1+1". "Структура українських активів на сьогоднішній день легальна і для Порошенка недоступна", - додав бізнесмен.

Також Коломойський, компанії якого корпоративно управляють часткою в "Укрнафті", заявив, що готовий піти на поділ компанії за виконання конкретної умови.

Як повідомив він в інтерв'ю йдеться про "справедливий розподіл активів", що "допоможе компанії за великим рахунком вийти з кризової ситуації".

Коломойський погодився, що юридичне розділення "Укрнафти" необхідне, але необхідна згода акціонерів. "Потрібна згода не тільки моя, але й всіх акціонерів. Я думаю, якщо буде справедливий розподіл активів і це допоможе компанії за великим рахунком вийти з кризової ситуації, то чому ні? Ми – "за". Будь-який прагматичний бізнес-підхід ми вітаємо. Без політики", - зазначив він.

Раніше голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що компанія веде переговори з Коломойським про поділ активів "Укрнафти". За його словами, Коломойський поки що на це згоди не дав. "Фінальної угоди ми ще не маємо. Ми перебуваємо в переговорному процесі", - уточнив він.