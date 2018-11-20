Необхідно підтримати пенсіонерів: Порошенко закликав бізнес погодитися на збільшення податків з великих зарплат

Президент закликав бізнес підтримати ініціативу Кабміну щодо зміни механізму нарахування ЄСВ.

Президент України Петро Порошенко закликав бізнес підтримати ініціативу Кабінету міністрів про зміну механізму нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ), що дасть змогу залучити додаткові кошти до Пенсійного фонду.

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Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу, яка була організована Європейською Бізнес Асоціацією.

«Це крок, який ми зараз повинні з усією відповідальністю підтримати. Нам необхідно піти назустріч і підтримати пенсіонерів. Тому що ми не можемо стверджувати, що в Україні все добре, коли пенсії ростуть найменше», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів минулого тижня запропонував Верховній Раді збільшити максимальну базу нарахування Єдиного соціального внеску до 25 мінімальних заробітних плат з 15 (до 104 тис. грн з 55,8 тис. грн) і запровадити регресивну шкалу розміру оплати ЄСВ.

Відразу після цього Європейська Бізнес Асоціація виступила проти "вибіркового збільшення" податкового навантаження на сумлінних платників податків в Україні.