Російський банк ВТБ, що попросив держдопомогу, влаштував у Давосі вечірку з Кустуріцею й Елом Ді Меолою

Банк ВТБ влаштував перед відкриттям економічного форуму в Давосі вечірку зі "ставкою на трохи джазу і горілки для світової еліти", пише РБК із посиланням на Bloomberg.

Вечірка пройшла в «сучасній російській атмосфері», як заявили учасники вечірки в InterContinental Hotel. «Керівництво контрольованого державою російського банку, який скоротив сотні співробітників після введення санкцій ЄС і США, робить ставку на трохи джазу і горілки для світової еліти, щоб притупити біль», - пише видання.

На вечірці гостей зустрічали жінки в «конічних вбраннях у золоту цятку зі смужками зі світлодіодних ліхтарів». На вечірці грали «серенади» лауреат премії «Греммі» Ел Ді Меола, російський естрадний співак Леонід Агутін та сербські зірки Емір Кустуріца та його колектив No Smoking Orchestra. «У якості стратегічного партнера Всесвітнього економічного форуму в Давосі ми організували прийом, присвячений церемонії його відкриття», - заявили Bloomberg у прес-службі ВТБ.

Читайте такожРосійський уряд допоможе ВТБ і "Газпромбанку"Делегація Росії цього року складатиметься з 73 бізнесменів. Це трохи менше, ніж 2014 року, коли приїхали 82 особи. Серед них будуть керівники компаній, які потрапили під санкції Заходу - ВТБ, Сбербанка, Внешэкономбанка і «Газпром нефти».

При цьому російська делегація може зіткнутися з засудженням позиції Росії в українській кризі. «Вони як і раніше тут, як сила. Але ми сподіваємося, що відбуватимуться діалоги, які дозволять, з одного боку, зрозуміти, що відчувають росіяни, а з іншого - показати їм, як інший світ ставиться до цієї ситуації», - заявив Bloomberg TV засновник Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб. При цьому він, який зазвичай не відвідує приватні заходи, відвідав вечірку ВТБ.

Участь у форумі деяких росіян "робить форум дуже складним для багатьох світових компаній, які не хочуть з ними [росіянами] зустрічатися. Вони не відчуватимуть себе комфортно", сказала Bloomberg економіст Каліфорнійського університету і колишній чиновник адміністрації Клінтона Лаура Тайсон. Вона припустила, що якби вона була «росіянкою, я б, можливо, не стала брати участь [у форумі]».

У жовтні 2014 року ВТБ проводив бенкет для російських і закордонних клієнтів, щоб показати, що, незважаючи на санкції, справи у банку йдуть добре. Тоді агентство Bloomberg повідомляло, що святковий вечір у московському бізнес-центрі Crowne Plaza тривав шість годин, до списку гостей увійшли кілька сотень осіб.

Серед запрошених були представники швейцарського банку UBS AG та інвестиційної компанії Oaktree Capital Group LLC. На вечірці «горілка лилася рікою», а серед виступаючих була Софі Елліс-Бекстор, повідомили співрозмовники агентства. У свою чергу в прес-службі «ВТБ Капіталу» заявили, що деякі деталі не відповідають дійсності. Костін пізніше заявив, що вечірка не коштувала компанії великих витрат. Так, ролик був знятий безкоштовно, кейтерінг був звичайний, а виступ Софі Елліс-Бекстор обійшовся дешевше, ніж концерт Стаса Михайлова.