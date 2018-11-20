Скільки коштуватимуть долар і євро: свіжі курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 21 листопада: 100 USD – 2776.3875 грн; 100 EUR – 3170.9122 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 21 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2776.3875 (20 листопада – 2776.4829)

100 EUR – 3170.9122 (20 листопада – 3172.6870)

У вівторок, 20 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,74/27,76 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, після зниження в першій половині дня на 2 копійки котирування гривні повернулися до рівня закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,62/31,64 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,7673 грн/дол.