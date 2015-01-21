Україна і МВФ підготували меморандум про нову програму співпраці

Україна та її ключовий кредитор Міжнародний валютний фонд підготували меморандум про нову програму співпраці, яка враховує поточну ситуацію в країні й передбачає новий пакет реформ і новий, збільшений пакет фінансування, заявив в інтерв'ю Bloomberg Europe TV Президент України Петро Порошенко.

«Ми працюємо в тісному контакті з МВФ. Ми підготували меморандум щодо нової програми співпраці. Напевно ми зробимо відповідну спільну заяву з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, - сказав він. - Ця програма розширить наше співробітництво, розширить пакет реформ. Існуюча програма, на жаль, розраховувалася без урахування ситуації на сході України».

При цьому Порошенко не назвав можливого обсягу кредитування за новою програмою. «Звичайно, нам потрібно більше грошей. Але справа навіть не в грошах. Гроші - це подушка для проведення реформ», - наголосив голова держави.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ підписали дворічну програму співпраці у квітні 2014 року загальним обсягом фінансування 17 млрд дол. У 2014 році Україна отримала від МВФ два транші кредиту загальним обсягом 4,6 млрд дол., що склало половину загального пакету фінансової допомоги, отриманої нашою країною протягом 2014 року.

Читайте такожМВФ закликає збільшити міжнародну допомогу УкраїніЧергова місія Міжнародного валютного фонду прибула до України 8 січня і почала роботу. За підсумками роботи цієї місії українська влада очікує отримання чергових траншів МВФ, а також можливого перегляду програми, що включає збільшення фінансування чи зміну графіка отримання кредитних коштів.

У 2015 році обсяг зовнішніх виплат, який необхідно здійснити українській владі, становить 11 млрд дол. Обсяг держрезервів Нацбанку становить близько 7 млрд дол.

За розрахунками МВФ, Україні у 2015 році буде потрібно щонайменше 15 млрд дол. зовнішнього фінансування для проведення реформ і розрахунку за фінансовими зобов'язаннями.