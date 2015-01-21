Більшість банків змогли вивезти пошкоджені гроші з окупованих територій

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Національного банку України Яків Смолій.

Нагадаємо, у грудні Нацбанк зобов'язав свої територіальні управління та банки, у випадку неможливості вивезення готівки з окупованих територій, забезпечувати її пошкодження для непридатності для використання.

За інформацією НБУ, по дозвіл на пошкодження готівки зверталися 36 банків, але скористалися таким дозволом лише 5 банків, і лише частково, не маючи необхідності або можливості його реалізувати.

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«Ми надали банкам дозвіл на пошкодження готівки. До міри, щоб можна було відрізнити від платіжних банкнот. Це робилося на випадок, якщо банки будуть не в змозі вивезти готівку. Більшість банків зуміли цю пошкоджену, забарвлену готівку вивезти. Вони не запускали її в обіг, а привезли в Національний банк і відшкодували», - сказав Смолій і пояснив, що отримана готівка підлягає експертизі із залученням правоохоронних органів та відшкодовується банку.

За його словами, факти знищення готівки або надання НБУ дозволів на знищення готівки немає. «Національний банк не давав таких дозволів, тому що це неможливо було проконтролювати. І в нас немає такої практики, немає технології - дати дозвіл на знищення. Це виключне право Національного банку», - додав Смолій.

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У свою чергу, директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко пояснив, що виключне право на знищення банкнот і монет належить Національному банку України. «Банкам ми давали дозволи лише на пошкодження готівки, вони її пошкодили і повинні вивезти і здати в Національний банк для обміну і знищення. Знищення вони не мають права проводити і не мали такого права. Лише у присутності комісії і представників Національного банку», - сказав він.

Зайвенко зазначив, що масового напливу пошкодженої готівки або її масового «вкидання» в обіг немає. «Ситуація у нас контрольована. Кількість такої готівки дуже невелика щодо готівки в обігу в банківській системі України та поза банківською системою. Ця цифра може складати на рівні від загальної суми готівки в обігу 0,007 - 7 тисячних відсотка. Третина готівки, яка була пошкоджена, була здана в Національний банк України і відповідно відшкодована», - додав він.

За словами чиновника, обсяг готівки на руках терористів незначний. «У нас є статистика про готівку, яка пошкоджена і перебуває в зоні, не контрольованій українською владою. З тієї готівки, яка пошкоджена, дуже незначна частина потрапила, за нашими розрахунками, за нашою інформацією, в руки терористів, дуже незначна. Є кілька заяв від банків що готівка, яку вони пошкодили, могла потрапити в руки терористів. Тому що вони не знають долю своїх приміщень, ці приміщення зайняті або, за їхньою інформацією, розграбовані», - зазначив Зайвенко.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація у березні цього року анексувала український Крим, а від квітня активно підтримує проросійських бойовиків на Донбасі, ввівши на територію низки населених пунктів Луганської та Донецької областей свої регулярні війська.

Україна від квітня веде на території Луганської і Донецької областей антитерористичну операцію проти проросійських бойовиків, проте на даний час низка населених пунктів, включаючи Донецьк і Луганськ, не контролюється українською владою.

Від 7 серпня Нацбанк зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою. За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, НБУ відключив усі свої системи від Донецька і Луганська та вивіз гроші зі сховища.

Також Національний банк України зобов'язав свої територіальні управління та банки у виадку неможливості вивезення готівки та інших цінностей забезпечувати їх пошкодження для непридатності для використання. Готівка пошкоджується розчинами, фарбуванням або склеюванням, штампом «неплатіжні», обрізанням/обпалюванням 50% загальної площі купюри або іншими способом, що забезпечує втрату платіжних ознак грошових знаків.

Секретар РНБО Олександр Турчинов 12 січня попередив, що тих, хто буде намагатися розрахуватися грошима, які були викрадені терористами з банків на окупованих територіях, будуть затримувати. Банківські установи, які не змогли вивезти з окупованих територій готівкові кошти у повному обсязі, зіпсували їх спеціальною фарбою, яка не відчищається, але, незважаючи на це, терористи намагаються їх використовувати.