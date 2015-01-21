Гривня на міжбанку зросла до 16,18 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що ринок був активний, попит дещо перевищував пропозицію, але імпортери не поспішали переплачувати за валюту.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,58/18,82 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2440/0,2480 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8274 грн/дол., до цього часу було укладено 228 угод, обсяг торгів склав 363,99 млн дол.

Нагадаємо, вчора гривня зміцнилася на міжбанку до 16,21 за долар.